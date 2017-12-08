Назван главный цвет 2018 года

Назван главный цвет 2018 года/wrvo.org/post/purple-color-year-2018

Яркий фиолетовый оттенок Ultra Violet назван главным цветом 2018 года.

Как сообщает Газета.РУ, исследовательский центр компании Pantone выбрал иссиня-пурпурный цвет, который, по мнению исследователей, вдохновляет на творческие поиски и вселяет страсть к открытиям. Он также символизирует оригинальность, помогает устремить взгляд в будущее.

Как утверждает директор Pantone по региону ЕМЕА Фабрицио Вентуротти, новый цвет года символизирует способность предугадывать будущее, которое присуще оригинальному мышлению.

Кстати, ультра-фиолет был представлен в 2017 году на модных подиумах и в коллекциях предметов интерьера.