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Эксперты назвали самые безопасные автомобили

16:42 10 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Самые безопасные автомобили/www.gibdd.ru

Эксперты Американского страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety) составили рейтинг самых безопасных автомобилей из модельного ряда 2018 года.

Машины проверяли на устойчивость при фронтальном ударе с малым перекрытием (в том числе, впервые со стороны пассажира), фронтальном ударе со средним перекрытием и боковом ударе. Кроме того, специалисты оценивали прочность кузова, безопасность кресел и подголовников, удобство крепления детских кресел и освещение от фар. Выставлялись четыре оценки: "Хорошо", "Приемлемо", "На грани" и "Плохо".

Наивысшую оценку получили 15 автомобилей. Модели "Киа Форте" и "Соул", "Хендай Санта Фе" и "Хендай Санта Фе Спорт" получили шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за безопасность переднего пассажирского места и систему крепления детских кресел.

По оценке экспертов, детские места безопаснее на автомобилях японского производства — "Субару Импреза", "Легаси" и "Аутбэк", "Тойота Камри" в шесть "Хорошо" и одну "Хорошо +".

Семи оценок "Хорошо" и одной "Приемлемо" удостоились четыре автомобиля- "БМВ 5 Series", "Субару WRX", "Генезис G90" и "Мерседес- Бенц GLC", передает РИА Новости.

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Теги: дорожная безопасность , машина

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