Погода в Тюмени: мороз усилится, но ненадолго

Фото ИА "Тюменская линия"

С ощутимого усиления морозов начнется новая неделя в Тюмени с 11 по 17 декабря.

Причиной тому очаг высокого атмосферного давления, который займет большую часть Западной Сибири. Он будет благоприятствовать интенсивному выхолаживанию воздуха в регионе и образованию плотных облаков.

По данным центра ФОБОС, с 11 по 14 декабря средняя дневная температура в Тюмени составит минус 11-12 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 12-14 градусов. Усилится и ветер - 3-6 м/с, при этом влажность воздуха останется высокой – 93-96%.

К выходным потеплеет. Уже в четверг вечером синоптики обещают минус 9 градусов и снег, в пятницу – до минус 4. Суббота и воскресенье пройдут при температуре минус 6 градусов днем и минус 7 ночью. Скорость ветра при этом останется прежней, а влажность воздуха упадет до 78-75%.

Евгения Шевцова