up

16.12.2017 суббота

EUR 69.4298

USD 58.8987

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Викуловские школьники выявляют сильнейших в олимпиаде

15:01 16 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Олимпиада школьников, фото - novotempo.com

Муниципальный этап школьной олимпиады для детей с ограниченными возможностями стартовал в Викуловском районе.

В нем участвуют 50 ребят из восьми школ: викуловских № 1 и № 2, балаганской, боковской, озернинской, каргалинской, чуртанской и коррекционной школ. Все участники – победители школьного этапа олимпиады.

Как рассказала специалист районного отдела образования Наталья Семина, в 2017 году олимпиада посвящена теме единства России. Победителей определяют в четырех номинациях: "Литературное творчество",  "Художественное творчество", "Технологическое и техническое творчество", "Исследовательская работа". Ребята, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональный этап, который пройдет в Тюмени в январе 2018 года.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Викуловский район , школьники , олимпиады

Последние новости

15:57 Юным жителям Заводоуковска напомнили о безопасности
15:01 Викуловские школьники выявляют сильнейших в олимпиаде
14:27 Полуфинал первенства России по баскетболу состоится в Тюмени
14:02 В Норвегии кот выжил после сорока минут машинной стирки
13:38 Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда
12:50 МЧС проверит места продажи пиротехники
12:26 Технику для выравнивания поверхности почвы закупила агрофирма "КРиММ"
11:59 Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом по версии Forbes
11:17 Автоинспекторы задержали водителя со спайсом в Тюменском районе
10:49 Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при остановке за городом
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа по привлечению инвестиций в регионе отлажена

Тюменская область лидирует в УФО по эффективности госзакупок

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Политика

Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

Владимир Путин объяснил, как выживать дотационным регионам

Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

Экономика

На "ЗапСибНефтехиме" формируют систему замкнутого цикла водооборота

Производственные объекты на ЛПДС "Торгили" стали надежнее

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

Общество

Юным жителям Заводоуковска напомнили о безопасности

Викуловские школьники выявляют сильнейших в олимпиаде

Стали известны имена самых доходных актеров Голливуда

Спорт

Полуфинал первенства России по баскетболу состоится в Тюмени

Майкл Джордан стал самым богатым спортсменом по версии Forbes

Тюменцы уступили "Спутнику" дома

Происшествия

В Норвегии кот выжил после сорока минут машинной стирки

Автоинспекторы задержали водителя со спайсом в Тюменском районе

Жителя Югры подозревают в убийстве
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+