Викуловские школьники выявляют сильнейших в олимпиаде

Олимпиада школьников, фото - novotempo.com

Муниципальный этап школьной олимпиады для детей с ограниченными возможностями стартовал в Викуловском районе.

В нем участвуют 50 ребят из восьми школ: викуловских № 1 и № 2, балаганской, боковской, озернинской, каргалинской, чуртанской и коррекционной школ. Все участники – победители школьного этапа олимпиады.

Как рассказала специалист районного отдела образования Наталья Семина, в 2017 году олимпиада посвящена теме единства России. Победителей определяют в четырех номинациях: "Литературное творчество", "Художественное творчество", "Технологическое и техническое творчество", "Исследовательская работа". Ребята, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональный этап, который пройдет в Тюмени в январе 2018 года.

Евгения Шевцова