12 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности. Здесь же состоится награждение победителей и призеров конкурса на лучший отряд "Юные друзья полиции".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

В Тюмени в 14 часов в выставочном пространстве Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, 3 и 5 этаж) начнется открытие фотовыставки "Белая земля", посвященной образованию ХМАО-Югры и ЯНАО.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36, малый зал) начнется новогодний спектакль "Мишуткина елка".

В Тюмени в 15 часов в бизнес-центре "Нобель" (ул. Пермякова, 1) начнется круглый стол "Клиентоориентированность. Вся правда о внедрении".

В Тюмени в 18 часов на ул. Володарского, 38 начнется чемпионат ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд.

Этот день в истории:

1799 - умер руководитель борьбы североамериканских штатов за независимость от Англии, первый президент США Джордж Вашингтон.

1911 - экспедиция норвежского путешественника Руаля Амундсена впервые в истории человечества достигла Южного полюса.

1922 - родился советский физик, основоположник квантовой электроники Николай Басов.

1924 - родился король индийского киноэкрана Радж Капур.

1939 - СССР исключен из Лиги Наций в связи с агрессией против Финляндии.

1943 - войска Красной армии овладели украинским городом Черкассы, но оставили Радомышль.

1947 - Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".

1949 - Израиль объявил своей столицей Иерусалим.

1970 - на судоверфях польских городов Гданьск, Гдыня и Щецин началась всеобщая забастовка в знак протеста против повышения цен.

1979 - родился игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн.

1989 - умер выдающийся ученый в области ядерной физики Андрей Сахаров.