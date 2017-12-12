В Тюмени оштрафован глава предприятия, задолжавший работникам полтора миллиона рублей

Фото: ИА "Тюменская линия"

Судебный штраф получил 52-летний генеральный директор ООО "Электросетьстрой".

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, ему инкриминировали ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

С января по июль глава предприятия накопил задолженность по зарплате 15 сотрудникам. Хотя возможность вовремя расплатиться с коллективом у фирмы была. Долг составил около 1 млн 500 тыс. рублей.

К судебному заседанию гендиректор выплатил деньги сотрудникам, однако наказание все равно последовало.