13 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

В Тюмени в 10 часов малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 10 и 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнутся гастроли омского драматического театра "Галерка".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, приемная Андрея Руцинского) начнется заседание совета руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, в режиме видеоконференции.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется конференция "(Не)Спальные районы: комфорт, среда, деятельность".

В Тюмени в 13 часов на ул. Республики, 7 начнется открытие мемориальной доски в честь Героев Социалистического Труда Веденея Архипова и Поликарпа Прокопьева.

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется ярмарка инвестиций.

В Тюмени в 14 часов в государственном институте культуры (ул. Республики, 152) начнется марафон национальных культур "Вместе мы — Россия!" для школьников.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 15 часов малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется подведение итогов конкурса социальных проектов "Шагать по жизни здорово".

Этот день в истории:

1466 - умер Донателло - выдающийся итальянский скульптор, представитель флорентийской школы раннего Возрождения.

1642 - голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию.

1797 - родился немецкий поэт Хайнрих Хайне.

1873 - родился поэт Валерий Брюсов, основоположник символизма в русской литературе.

1908 - родился актер театра и кино Ростислав Плятт.

1909 - умер поэт, переводчик, драматург Иннокентий Анненский.

1944 - во Франции умер русский художник, основатель абстракционизма в живописи Василий Кандинский.

1947 - в индийском городе Наггар скончался легендарный русский художник, археолог, писатель, философ Николай Рерих.

1971 - на советский экран вышла комедия "Джентльмены удачи".

1983 - покончил с собой министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, обвиненный в коррупции.

1988 - умер советский художник Федор Решетников, автор известной картины "Опять двойка".