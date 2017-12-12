Тюменским почтальонам выдали валенки

Фото: ИА "Тюменская линия"

Почтальоны Тюменской области получили теплую спецодежду и обувь: куртки, костюмы, утепленные ботинки и валенки на резиновой основе.

Как сообщает Почта России, такие закупки происходят ежегодно. Городские почтальоны в холодное время года предпочитают носить утепленные ботинки, сельские почтальоны – валенки.

В 2017 году для тюменских почтальонов приобрели 367 теплых курток и костюмов со светоотражающей полосой и 400 пар зимней обуви.