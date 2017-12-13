14 декабря - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 8 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется внеочередное заседание комитета по экономической политике и природопользованию.
В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется заседание Тюменской областной думы шестого созыва.
В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется городской конкурс физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная-2017".
В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.
В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется заседание экспертного совета по импортозамещению. Пресс-подход директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Леонида Остроумова начнется в 14 часов 30 минут.
В Тюмени в 15 часов в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал первого этажа) начнется презентация альбома заслуженного художника РФ Александра Павлова.
В Тюмени в 16 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Электронное образование и другие цифровые проекты в Тюменской области".
В Тобольске в 11 часов в СК "Центральный" начнутся финальные бои открытого турнира Тюменской области по боксу, посвященного памяти первого мастера спорта Вячеслава Старчука.
В Ялуторовске в 12 часов во Дворце культуры начнется XXIX областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера".
В Аромашево в 10 часов 30 минут на ул. Декабристов, 12 (3 этаж) начнется открытие аудитории с доступом к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки.
Этот день в истории:
1799 - умер руководитель борьбы североамериканских штатов за независимость от Англии, первый президент США Джордж Вашингтон.
1911 - экспедиция норвежского путешественника Руаля Амундсена впервые в истории человечества достигла Южного полюса.
1922 - родился советский физик, основоположник квантовой электроники Николай Басов.
1924 - родился король индийского киноэкрана Радж Капур.
1939 - СССР исключен из Лиги Наций в связи с агрессией против Финляндии.
1947 - Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".
1949 - Израиль объявил своей столицей Иерусалим.
1970 - на судоверфях польских городов Гданьск, Гдыня и Щецин началась всеобщая забастовка в знак протеста против повышения цен.
1979 - родился игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн.
1989 - умер выдающийся ученый в области ядерной физики Андрей Сахаров.
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