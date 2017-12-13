14 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется внеочередное заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется городской конкурс физкультурной и спортивной работы "Тюмень спортивная-2017".

В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется заседание экспертного совета по импортозамещению. Пресс-подход директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Леонида Остроумова начнется в 14 часов 30 минут.

В Тюмени в 15 часов в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал первого этажа) начнется презентация альбома заслуженного художника РФ Александра Павлова.

В Тюмени в 16 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Электронное образование и другие цифровые проекты в Тюменской области".

В Тобольске в 11 часов в СК "Центральный" начнутся финальные бои открытого турнира Тюменской области по боксу, посвященного памяти первого мастера спорта Вячеслава Старчука.

В Ялуторовске в 12 часов во Дворце культуры начнется XXIX областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера".

В Аромашево в 10 часов 30 минут на ул. Декабристов, 12 (3 этаж) начнется открытие аудитории с доступом к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки.

Этот день в истории:

1799 - умер руководитель борьбы североамериканских штатов за независимость от Англии, первый президент США Джордж Вашингтон.

1911 - экспедиция норвежского путешественника Руаля Амундсена впервые в истории человечества достигла Южного полюса.

1922 - родился советский физик, основоположник квантовой электроники Николай Басов.

1924 - родился король индийского киноэкрана Радж Капур.

1939 - СССР исключен из Лиги Наций в связи с агрессией против Финляндии.

1947 - Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление "О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары".

1949 - Израиль объявил своей столицей Иерусалим.

1970 - на судоверфях польских городов Гданьск, Гдыня и Щецин началась всеобщая забастовка в знак протеста против повышения цен.

1979 - родился игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн.

1989 - умер выдающийся ученый в области ядерной физики Андрей Сахаров.