Жилищная инспекция составила рейтинг жалоб тюменцев

Жилищная инспекция составила рейтинг жалоб тюменцев/www.minstroyrf.ru

Почти 12 тыс. обращений направили жители региона в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области за 9 месяцев 2017 года.

Такую цифру на заседании общественного совета при департаменте ЖКХ Тюменской области назвала начальник ГЖИ ТО Лариса Боровицкая.

"Эта цифра больше, чем в прошлом году, при этом проверок стало меньше. Это связано с изменением закона, который дал органам контроля и надзора проводить предварительные проверки, что значительно упростило процедуру и эффективность работы", - отметила она.

Жители области чаще всего жаловались на неотремонтированные подъезды, текущие крыши и трубы. Претензии к содержанию общего имущества составили около 40% всех обращений. Аналогичные цифры зафиксированы годом ранее.

Как и в 2016 году, почти треть писем нынче связаны с начислением платы жилищно-коммунальных услуг. Активнее, чем год назад, тюменцы выражали недовольство управлением многоквартирными домами, доля таких обращений составила 8,5%. Лариса Боровицкая уточнила, что речь идет о процедуре проведения общих собраний.

"Появление очно-заочной формы собрания, которая позволила вовлечь больше людей и повысить их активность, увеличили этот показатель. Есть факты фальсификаций, мы отправляем материалы в правоохранительные органы. Протокол имеет статус официального документа, за его подделку предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнула она.

4,9% обращений жителей региона связаны с качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, почти в 17% случаев люди жаловались на прочие нарушения.

Татьяна Ковалева