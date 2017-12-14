15 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство УФО по скалолазанию.

В Тюмени в 10 часов в областной физико-математической школе (ул. 30 лет Победы, 102) начнется региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 3D-технологиям.

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142. зал "Президент") начнется пресс-конференция, посвященная киберспортивному форуму в Тюмени.

В Тюмени в 13 часов в СК "Центральный" начнется лично-командный чемпионат Тюменской области по настольному теннису.

В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется торжественное мероприятие, посвященное 100-летию органов ЗАГС.

В Тюмени в 14 часов на ул. Ленина, 78 (2 этаж) начнется занятие в Школе молодого пенсионера.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется расширенное заседание регионального правительства.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) начнется подписание соглашения между университетом и администрацией Салехарда в рамках развития комплекса ЖКХ на Ямале.

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. Ивана Словцова (ул. Советская, 63, 1 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Детский музей истории русской открытки".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется сдача спектакля "Это Тюмень, детка!" по мотивам книги "Тюмень с улыбкой: веселые истории о Тюмени, тюменцах и сибиряках".

В Тюмени в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45) состоится региональный этап конкурса "Славим человека труда!" среди сварщиков.

Этот день в истории:

1832 - родился Густав Эйфель, французский инженер, создатель знаменитой башни.

1845 - умер декабрист Михаил Лунин.

1903 - родился советский кинорежиссер Юрий Райзман.

1904 - погиб руководитель обороны Порт-Артура генерал Роман Кондратенко.

1938 - при испытании нового истребителя погиб летчик Валерий Чкалов.

1965 - открылось регулярное движение поездов по трассе Абакан - Тайшет.

1966 - умер знаменитый мультипликатор Уолт Дисней.

1970 - советская межпланетная космическая станция "Венера-7" достигла поверхности Венеры.

1981 - умер советский киноактер Михаил Жаров.

1989 - в Румынии началась революция.

1995 - члены Европейского экономического сообщества решили назвать новую общеевропейскую валюту "евро".