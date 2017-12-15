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Тюменцев приглашают на новогоднюю барахолку

19:16 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцев приглашают на новогоднюю барахолку. Фото: Тюменская линия

В тюменском мультицентре пройдет новогодняя экоярмарка. Ненужную новогоднюю атрибутику можно будет продать или обменять

В мультицентре "Моя территория" "Новогодний круговорот": сбор и взаимообмен старых новогодних украшений, находящихся в хорошем состоянии пройдет 16 декабря в 11 часов. 

Организаторы встречи — добровольническое объединение "Круговорот" — отметили, что на экоярмарке участники и гости смогут не только продать ненужную новогоднюю атрибутику по условной валюте мероприятия, но и обменятся тем, что придется по душе обоим.

Вещи, которые не найдут новых хозяев, останутся у организаторов, а в дальнейшем отправятся в благотворительные фонды.

Помимо распродажи новогодних украшений здесь пройдут мастер-классы по экологичному родительству, раздельному сбору отходов и экологичной упаковке подарков, пишет "АиФ-Тюмень".

В финале встречи состоится аукцион, где у каждого есть возможность стать счастливым обладателем набора печенья, экомешочков для покупок, абонемента на занятия йогой.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация в группе в ВК.

 

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