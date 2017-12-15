На Урале уничтожили памятники архитектуры

Златоуст. towntravel.ru

Проверку на наличие в действиях должностных лиц администрации Златоустовского городского округа признаков преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) проводят следственные органы Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, должностными лицами администрации Златоуста был согласован снос двух домов улицах Ленина и Косотурской, построенных в XIX веке, являвшихся объектами культурного наследия, вместо того, чтобы произвести реконструкцию зданий. Нарушения были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц администрации, сообщает Следственное управление СК России по Челябинской области.