В Тобольске для людей с ограниченными возможностями проведут экскурсию по Кремлю

В Тобольске для людей с ограниченными возможностями проведут экскурсию по Кремлю. Фото: phototyumen.ru

Людей с ограниченными возможностями приглашают на экскурсию в Тобольский музей-заповедник. В Тюменской области продолжается работа проекта "Вместе мы можем больше".

"Вместе мы можем больше" дважды стал победителем грантового конкурса "Моя идея". Благодаря поддержке в Тобольске прошло 17 психологических тренингов, которые посетили 20 людей с инвалидностью. Они знакомились с социальными ролями, учились находить компромисс, решать внутриличностные конфликты через когнитивную терапию, осваивали навык уверенного поведения и многое другое.

Как пишет "КП-Тюмень", автор проекта Владимир Мальцев организует ряд мероприятий для людей. "Первая часть "Вместе мы можем больше" сделала участников раскрепощенными, целеустремленными, а психологические тренинги второй части проекта закрепила этот результат и научила применять новые навыки в повседневной жизни. Для людей с инвалидностью проводится немного мероприятий, особенно в Тобольске, поэтому наш проект очень важен для них", — отметил он.