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В Заводоуковском округе после ремонта открываются сельские дома культуры

09:24 16 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Заводоуковском округе после ремонта открываются сельские дома культуры. Фото: Тюменская линия

Перед новогодними праздниками на территории Заводоуковского городского округа открываются после окончания ремонтных работ несколько сельских домов культуры, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Так, 14 декабря на территории Заводоуковского городского округа после ремонтных работ открылся Дом культуры села Гилево. 

В финансировании ремонта приняли участие местные сельскохозяйственные предприятия – крестьянско-фермерское хозяйство "Дружба" под руководством И.В. Шишканова и ЗАО "Центральный" (рук. Ваймер А.А).

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