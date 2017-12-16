Технику для выравнивания поверхности почвы закупила агрофирма "КРиММ"

Агрофирма «КРиММ» планирует получить рекордный урожай в 2018 году. Фото: Тюменская линия

Агрофирма "КРиММ" планирует получить рекордный урожай в 2018 году. Для этого приобретено специальное оборудование, которое позволяет усовершенствовать технологию производства. Об этом рассказал директор Геннадий Рязанов

"Мы закупили технику для выравнивания поверхности почвы. Это первый наш подобный опыт. При соблюдении всего технологического процесса применение этого оборудование должно дать следующий эффект - на выровненной поверхности равномерно увлажняется верхний слой почвы, исключается застой воды, улучшаются воздушный и тепловой режимы, одновременно наступает спелость почвы, обеспечиваются ранние сроки посадки", - рассказал он.

Напомним, в этом году для наблюдения за урожаем в КРИММе начали применять квадрокоптер.