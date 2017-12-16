Полуфинал первенства России по баскетболу состоится в Тюмени

Полуфинал первенства России по баскетболу состоится в Тюмени. Фото: Тюменская линия

В Тюмени пройдет полуфинал первенства России по баскетболу. Соревнования среди юношей 2001 года рождения состоятся в феврале 2018 года.

Всего в полуфинале принимают участие 30 баскетбольных команд, соревнования для которых пройдут в Волгограде, Перми, Покровском, Нижним Новгороде и Тюмени. Тюменский этап полуфинала будет длиться со 2 по 7 февраля 2018 года для юношеских команд из Красноярского края, Приморского края и Алтайского края, а также Иркутской и Свердловской областей.

Принимать соперников на домашней площадке будет тюменская баскетбольная команда воспитанников Областной спортивной школы олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школы "Рубин" под руководством тренера Ивана Бернацкого.

Обладатели первых трех призовых мест выйдут в финальный этап Первенства и поборются за звание лучшей юношеской баскетбольной команды России, пишет "Тюменская область сегодня".