Школьники Казанского района– победители межрегиональной конференции

Фото www.avpp72.ru

Школьники Казанского района привезли два диплома I степени со II межрегиональной молодежной научно-практической конференции Урала и Сибири "На службе Российскому Отечеству. Немцы Урало-Сибирского региона", которая проходила в Тобольске.

В этом году свои работы на конференцию представили исследователи Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской областей, ХМАО.

Руководитель центра немецкой культуры г. Тобольска Ирина Дмитриева отметила, что занимаясь исследовательской работой, краеведением, участники проявляют свою гражданскую позицию, неравнодушие к истории своей страны, к тем людям, которые живут рядом с ними и вносят вклад в развитие и процветание региона и всей России.

На конференции работали две секции – в одной выступали школьники, в другой – студенты и аспиранты.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, восьмиклассники Казанского района представили две исследовательских работы. Диана Зиновьева из Яровской школы изучала вклад депортированных немцев в развитие села Яровского, а Никита Энгельман из Ильинской школы исследовал тему: "Реновация" немецких блюд на Сибирской земле".

Юные исследователи достойно провели защиту и ответили на вопросы. По итогам конференции Диана получила диплом I степени в секции школьников, а Никита – диплом I степени в секции выпускников и студентов вузов, пишет "АиФ-Тюмень".