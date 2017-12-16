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Старшеклассники проявляют интерес к ярмаркам учебных мест

19:37 16 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Ярмарка учебных мест, фото - taviak.ru

Тюменские старшеклассники посещают ярмарки учебных мест. Накануне такая ярмарка прошла в Армизонском районе, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

На этом мероприятии ребята узнали о различных специальностях, условиях поступления, экзаменах, возможностях трудоустройства после окончания учебных заведений, получили индивидуальные консультации у представителей приемных комиссий. 

Напомним, что колледжи региона ежегодно предлагают абитуриентам около семи тысяч бюджетных мест. Список колледжей и вузов региона можно найти на официальном портале

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