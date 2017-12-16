Старшеклассники проявляют интерес к ярмаркам учебных мест

Ярмарка учебных мест, фото - taviak.ru

Тюменские старшеклассники посещают ярмарки учебных мест. Накануне такая ярмарка прошла в Армизонском районе, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

На этом мероприятии ребята узнали о различных специальностях, условиях поступления, экзаменах, возможностях трудоустройства после окончания учебных заведений, получили индивидуальные консультации у представителей приемных комиссий.

Напомним, что колледжи региона ежегодно предлагают абитуриентам около семи тысяч бюджетных мест. Список колледжей и вузов региона можно найти на официальном портале.