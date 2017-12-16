Тюменцы вышли в финал конкурса "Лучший вожатый России"

Тюменцы вышли в финал конкурса «Лучший вожатый РФ». Фото: Студенческие педагогические отряды МООО "РСО"

Тюменские ребята вышли в финал конкурса "Лучший вожатый РФ". Торжественный финал конкурса прошел с 14 по 18 декабря в Москве.

В заключительном испытании конкуренцию тюменцам составили 30 человек из 24 регионов страны. Конкурс проводился в трех номинациях, и тюменские вожатые по итогу очного отборочного тура вышли в каждую из них, двое из которых оказались в рейтинге на втором месте.

В финале приняли участие трое тюменцев: представительница детского образовательного центра "Ребячья республика" Анастасия Баканова, вожатый из детского центра "Остров детства" Виталий Поддубныйи вожатая из тюменской школы №22 Екатерина Зорина.

Получить информацию о результатах конкурса и посмотреть фотоотчет можно в группе мероприятия "ВКонтакте".