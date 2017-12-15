16 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытое первенство Тюменской области по гиревому спорту.

В Тюмени в 12 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 64) начнется музыкальный фестиваль Дениса Мацуева.

В Тюмени в 14 часов в музейном комплексе им. Ивана Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "Детский музей истории русской открытки".

В Тюмени в 18 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется образовательная акция "Ночь в технопарке" и научно-популярное мероприятие для детей "Science Slam kids".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменской филармонии (ул. Республики, 64, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная музыкальному фестивалю Дениса Мацуева. Открытие фестиваля и концерт начнется в 19 часов.

Этот день в истории:

1653 - Оливер Кромвель стал лордом-протектором Англии.

1773 - произошло так называемое бостонское чаепитие.

1847 - умер художник Алексей Венецианов.

1872 - родился Антон Деникин, один из главных руководителей белого движения в годы гражданской войны.

1897 - умер французский писатель Альфонс Доде.

1898 - умер Павел Третьяков, купец-меценат.

1915 - родился композитор Георгий Свиридов.

1921 - умер французский композитор Шарль Камиль Сен-Санс.

1941 - войска Красной армии отбили у немцев Калинин.

1944 - гитлеровские войска начали контрнаступление в Арденнах против армии союзников.

1957 - на Южном полюсе впервые побывала советская антарктическая экспедиция.

1983 - умер советский кинорежиссер Григорий Александров.

1986 - Михаил Горбачев в телефонном разговоре разрешил академику Андрею Сахарову вернуться в Москву из ссылки в Горьком.

2002 - в Мехико торжественно открыт памятник Александру Пушкину.