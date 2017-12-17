В тобольском клубе замещающих родителей провели веселые конкурсы

фото:gorodkirov.ru

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска состоялось традиционное заседание клуба замещающих родителей "Светлячок", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

С поздравлениями в клуб пришли и друзья из семейной театрализованной площадки "Селфи". Они сыграли спектакль "Дюймовочка". Особые поздравления члены клуба адресовали семье Широковых - на Всероссийском конкурсе художественного творчества ассамблеи замещающих семей они завоевали Диплом II степени и ценный подарок.

Проведение веселых и интересных для всех праздников стало возможным благодаря финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

"На средства программы "Твой выбор", направленной на профилактику рецидивной преступности и правонарушений подростков, мы приобрели спортивное оборудование и инвентарь и теперь можем организовывать массовые семейные спортивные мероприятия", - рассказала заведующая отделением срочной социальной помощи Екатерина Тиссен.