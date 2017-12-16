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17 декабря - события дня

18:00 16 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1) начнется День открытых дверей.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется познавательная программа "Читаем немецкую сказку".

В Тюмени в 12 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первый киберспортивный форум.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 64) начнется концерт стипендиатов фонда "Новые имена". В 19 часов начнется концерт оркестра "Виртуозы Москвы" и Дениса Мацуева.

В Тюмени в 16 часов в синагоге на ул. Кирова, 44 начнутся Дни еврейской культуры в Тюменской области.

Этот день в истории:

1770 - в этот день был крещен композитор Людвиг ван Бетховен.

1830 - умер Симон Хосе Антонио Боливар, освободитель Южной Америки от испанского господства.

1887 - за участие в студенческих волнениях в Казанском университете арестован студент Владимир Ульянов.

1928 - в Киеве родился киноактер Леонид Броневой.

1941 - войска Красной армии освободили город Алексин в Тульской области.

1972 - указом президиума Верховного Совета СССР учрежден орден Дружбы Народов.

1975 - в Киеве родилась американская киноактриса и певица Мила (Наташа) Йовович.

1982 - умер скрипач Леонид Коган.

1996 - в столице Перу террористы захватили здание японского посольства и взяли в заложники около 500 человек.

2002 - в здании Московской консерватории вспыхнул пожар, который нанес огромный ущерб одному из крупнейших центров мировой музыкальной культуры.

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