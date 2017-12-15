В Тюмени пожарные спасли людей из горящего дома

Четырех человек спасли пожарные из горящего частного дома по ул. 8 Августа в Тюмени ночью 14 декабря.

В 22 часа 43 минуты на место по тревоге прибыли первые пожарные подразделения. К этому моменту дом полностью был охвачен огнем, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области. Руководителем тушения пожара незамедлительно было принято решение о создании двух звеньев газодымозащитной службы для эвакуации и спасения людей. Благодаря грамотной и слаженной работе огнеборцев, из зоны опасных факторов пожара были эвакуированы четыре человека, в том числе, двое детей.

В 23 часа 12 минут пожар был локализован, через 13 минут ликвидирован. На тушение были задействованы 6 единиц основной и специальной техники, 19 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

В результате пожара один человек получил травмы и был госпитализирован. Дом поврежден огнем по всей площади. Спасены рядом стоящие дома.

Предварительная причина пожара: устанавливается. Ущерб устанавливается.