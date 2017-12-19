20 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в областном Госохотуправлении (ул. Первомайская, 34, корп. 1, конференц-зал, 2 этаж) начнется заседание Общественного совета при Госохотуправлении Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45) начнется пресс-конференция губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

В Тюмени в 11 часов в филиале ФКУ "Уралуправтодор" (ул. Челюскинцев, 29/1) в режиме видеосвязи начнется пресс-конференция начальника "Уралуправтодора" Алексея Борисова.

В Тюмени в 14 часов в Западно-Сибирском Инновационном центре (ул. Республики, 142, конференц-зал "Сибирь") начнется заседание Общественного совета территориальных органов ФАС России в УФО с участием представителей общественных организаций и сотрудников антимонопольной службы в режиме видеоконференции.

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Моя территория" (ул, Ванцетти, 1) начнутся открытые коммуникативные сессии с представителями неформального и непрерывного образования, а также общественно-политических проектов.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в администрации города (ул. Первомайская, 20, большой зал заседаний Тюменской городской думы) начнется торжественная церемония награждения победителей конкурсов "Лучший по профессии – 2017" и "Мой любимый детский доктор – 2017".

В Тюмени в 16 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется торжественное подведение итогов областного конкурса "Спортивная элита - 2017".

В Тюмени в 18 часов 20 минут в АНО ОДООЦ "Ребячья республика" начнется "Губернаторская елка".

Этот день в истории:

1841 - родился Фердинанд Бюиссон, французский педагог, родоначальник пацифистского движения.

1868 - умер Нестор Кукольник, официальный литератор николаевской эпохи.

1891 - родилась поэтесса Елизавета Кузьмина-Караваева (Пиленко).

1904 - родилась писательница Евгения Гинзбург, которая 18 лет провела в сталинских лагерях.

1917 - создана Всероссийская чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

1941 - в оккупированном немцами Таллине умер русский поэт Игорь Северянин (Лотарев).

1941 - войска Красной армии отбили у немцев Волоколамск.

1974 - Эфиопия провозгласила строительство социализма.

1984 - умер министр обороны СССР Дмитрий Устинов.

1990 - на съезде народных депутатов СССР Эдуард Шеварднадзе заявил о своей отставке с поста министра иностранных дел СССР.

1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.

1999 - Португалия передала остров Макао Китаю.

2000 - Парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

2008 - в Санкт-Петербурге открылась первая станция метро новой линии метрополитена Фрунзенского радиуса - "Волковская".