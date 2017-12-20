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Трансляция пресс-конференции губернатора Владимира Якушева

10:29 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева проходит в Большом зале правительства в Тюмени 20 декабря. 

Глава региона расскажет, чем запомнился 2017 год, какие вызовы нам предстоят в наступающем году, а также ответит на вопросы журналистов.

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Теги: Владимир Якушев , пресс-конференция

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