Трансляция пресс-конференции губернатора Владимира Якушева

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Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева проходит в Большом зале правительства в Тюмени 20 декабря.

Глава региона расскажет, чем запомнился 2017 год, какие вызовы нам предстоят в наступающем году, а также ответит на вопросы журналистов.