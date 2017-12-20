21 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале заседаний Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание городской думы Тюмени.

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется межрегиональная конференция по реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей".

В Тюмени в 11 часов в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется подведение итогов и награждение победителей пятого областного фестиваля-конкурса детского творчества учреждений дошкольного образования "У колыбели таланта".

В Тюмени в 11 часов начнется прямая телефонная линия управления Росреестра по Тюменской области "Внесение в ЕГРН записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя и о наличии возражения в отношении зарегистрированного права". Вопросы принимают по телефону: 8 (3452) 43-73- 33.

В Тюмени в 11 часов 30 минут во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется "Губернаторская елка" для одаренных детей Тюменской области. В 13 часов начнется праздничный спектакль.

В Тюмени в 15 часов в большом зале заседаний правительства области (ул. Володарского, 45, 3 этаж) начнется церемония награждения победителей Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" и конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" 2017 года.

В Тюмени в 18 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования ДОСААФ России.

Ялуторовск с рабочим визитом посетит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В Ишиме в 11 часов пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция на тему: "Безопасный Новый год".

В пос. Боровский в 10 часов 30 минут начнется открытие спортивного комплекса "Боровский".

В пос. Боровский в 14 часов 30 минут в Управлении ЗАГС по Тюменскому району (ул. Кирова, 16) начнется чествование семьи Сторожевых в связи с 50-летием супружеской жизни.

Этот день в истории:

1237 - монголо-татарские отряды хана Бату взяли и разрушили первый город на территории Руси Рязань.

1375 - умер итальянский писатель и поэт Джованни Боккаччо, автор "Декамерона".

1879 - в семье грузинского сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили).

1913 - в этот день в приложении к американской газете "Нью-Йорк уорлд" впервые был опубликован кроссворд.

1917 - родился немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Генрих Белль.

1925 - в Москве прошел первый официальный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин".

1925 - родилась актриса театра и кино Ольга Аросева.

1948 - в Норильском промышленном районе вступила в строй Большая обогатительная фабрика.

1958 - умер выдающийся немецкий писатель Лион Фейхтвангер.

2002 - в Афганистане потерпел катастрофу немецкий военный вертолет из состава оккупационных сил, задавив насмерть двух афганских детей.