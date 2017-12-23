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24 декабря - события дня

18:00 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется четвертый городской конкурс санитарных постов среди школьников и воспитанников военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов.

В Тюмени в 10 часов в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется традиционный открытый детский новогодний турнир по греко-римской борьбе на призы Деда Мороза.

В Тюмени в 12 часов начнется зимний новогодний фестиваль "Зимние забавы в Затюменском". 

В Тюмени в 13 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60, корп.1) начнется церемония награждения победителей и призеров тринадцатого сезона проекта "Мини-футбол – в школу".

В Тюмени в 20 часов в Тюменском большом драматическом театре начнется сдача премьерного новогоднего спектакля "Стасик, играй!".

В Ялуторовске в 15 часов 30 минут на Сретенской площади начнется парад-шествие Дедов Морозов и Снегурочек и открытие ледового городка. 

Этот день в истории:

1900 - вышел первый номер первой российской марксистской нелегальной газеты "Искра". Это издание сыграло важную роль в организации Российской социал-демократической рабочей партии.

1901 - родился советский писатель Александр Фадеев, автор романов "Разгром" и "Молодая гвардия".

1944 - в Венгрии после тяжелых и продолжительных боев советские войска захватили один из главных узлов обороны противника – город Секешвехервар.

1946 - в Казани родился театральный и киноактер Леонид Филатов.

1958 - в СССР введено обязательное восьмилетнее образование.

1985 - Борис Ельцин назначен первым секретарем Московского горкома КПСС.

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