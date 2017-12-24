25 декабря - события дня

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) состоится пресс-конференция на тему: "Итоги деятельности Главной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тюменской области за 2017 год. Итоги 2-го этапа Межведомственной профилактической акции "Безопасный лед".

В Тюмени в 14 часов у здания музея (ул. Советская, 63) начнется открытие ледовой горки, которое организовал мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история".

В Тюмени в 16 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Оипенко, 1) начнется заседание, посвященное 105 годовщине В. И. Муравленко и двадцатилетию образования фонда им. В. И. Муравленко.

Этот день в истории:

1681 - заключен Бахчисарайский мир между Россией, Турцией и Крымом.

1852 - умер российский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды адмирал Фаддей Беллинсгаузен. Его именем названы море в Тихом океане и подводная котловина, ледник в Антарктиде и антарктическая станция, мыс на острове Сахалине и три острова.

1882 - родилась английская писательница и литературный критик Вирджиния Вульф.

1890 - завершилось кругосветное путешествие репортера нью-йоркской газеты World Нелли Блай (Элизабет Кокрен), которая решила доказать, что женщины ни в чем не уступают мужчинам и побить достижение героя Жюля Верна, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней. Отправившись в путь 14 ноября 1889 года, она успешно справилась с задачей, потратив на достижение цели 72 дня 6 часов и 11 минут.

1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз "Куллинан" (3 тыс. 106 каратов).

1912 - экспедиция норвежского полярного исследователя Амудсена благополучно вернулась на свою базу с Южного полюса Земли, который они первыми достигли в декабре предыдущего года.

1918 – на 3-м Всероссийском съезде Советов принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Это был первый конституционный акт коммунистического государства, в котором Россия была провозглашена республикой Советов, а также объявлены права и свободы трудящихся.

1924 - во французском городе Шамони начались первые зимние Олимпийские игры. В них приняли участие 300 спортсменов из 16 стран.

1938 - родился Владимир Высоцкий, актер театра на Таганке, всенародно любимый бард.

1943 - от гитлеровцев освобожден город Воронеж.

1945 - отряды Красной Армии вошли на территорию гитлеровского концлагеря Освенцим.

1949 - объявлено о создании Совета экономической взаимопомощи – межправительственной экономической организации социалистических стран Европы. СЭВ просуществовал до 1991 года.

1951 - умер знаменитый советский ученый-физик, президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.

1955 - ученые Колумбийского университета (США) создали ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет.

1961 - приказом главнокомандующего советских ВВС Валерий Быковский, Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов, Андриан Николаев, Павел Попович и Герман Титов назначены на должность космонавтов в первую группу для полетов в космос.

1989 - расстрел Николае Чаушеску, правителя Румынии с 1965 года по 1989 год, резкого противника горбачевской перестройки, вместе с супругой.

1991 - отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР.

1993 - вступила в силу действующая Конституция России, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

1999 - катастрофа Як-42 под Валенсией (Венесуэла). Погибли 22 человека.

2010 - начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.