Первый молодежный центр откроют в селе Омутинском

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В селе Омутинском появится первый молодежный центр. В начале 2018 года здесь смогут собираться инициативные люди, рассказывать о себе и своих идеях, находить поддержку для собственных проектов.

В селе есть запрос на такой центр: в этом году сразу три социальных проекта из Омутинского получили грантовую поддержку в региональном конкурсе "Моя идея", сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Фестиваль семейных ценностей "Корни", его продолжение "Корни: Первый семейный бал" и профориентационный проект для школьников "Формула успеха" смогли объединить инициативную молодежь района, которая теперь хочет создать в селе место-притяжение подобных идей.

"В проведении каждого проекта, который мы проводили в этом году, нам помогали школьники, подростки, рабочая молодежь. Мы подумали, что не может все ограничиваться проектами, на которые мы выиграли гранты. Раз так много людей в Омутинском горят этим, значит, нужно выстраивать систематическую работу с ними", — поделился один из авторов проектов "Корни" и "Корни: Первый семейный бал" Артур Голубев.