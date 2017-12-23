Танцевальные коллективы Ялуторовска получат новое помещение

фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 участников танцевальных коллективов Ялуторовска в ближайшее время получат новое помещение для своих репетиций. В городе продолжается ремонт помещения для танцоров.

Изначально здание строилось под магазин местной купчихой Екатериной Гусевой, которая после его постройки расположила на втором этаже свою контору. Вплоть до середины двадцатого века здание продолжало использоваться как торговое помещение, однако впоследствии оно было переоборудовано под электростанцию.

Администрацией города было принято решение отремонтировать бывший магазин и сделать из него танцевальный зал. Сейчас на 140 квадратных метрах здания уже уложен хороший паркет и обустроены гардероб, санузлы и душевые. В новом помещении будет комфортно заниматься как народным, так и бальным коллективам, пишет "Тюменская область сегодня".