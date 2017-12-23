up

23.12.2017 суббота

USD 58,3152

EUR 69,1268

В Тюмени -7..-9 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Танцевальные коллективы Ялуторовска получат новое помещение

16:13 23 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 участников танцевальных коллективов Ялуторовска в ближайшее время получат новое помещение для своих репетиций. В городе продолжается ремонт помещения для танцоров.

Изначально здание строилось под магазин местной купчихой Екатериной Гусевой, которая после его постройки расположила на втором этаже свою контору. Вплоть до середины двадцатого века здание продолжало использоваться как торговое помещение, однако впоследствии оно было переоборудовано под электростанцию.

Администрацией города было принято решение отремонтировать бывший магазин и сделать из него танцевальный зал. Сейчас на 140 квадратных метрах здания уже уложен хороший паркет и обустроены гардероб, санузлы и душевые. В новом помещении будет комфортно заниматься как народным, так и бальным коллективам, пишет "Тюменская область сегодня". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:24 Семья из Боровского отметила пятидесятилетие супружеской жизни
19:01 Путин заявил о важности общенационального согласия в России
18:42 Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере Фото
18:23 Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"
18:12 Российское образование должно быть одним из лучших в мире, заявил Путин
18:00 24 декабря - события дня
17:52 Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии
17:40 Путин призвал действовать ответственно и профессионально при достижении задач развития
17:27 Скоморохи, Ёлочка и Собака собрали хоровод у тюменского технопарка Фото
16:41 Новогоднее поздравление Путина прозвучит в московском метро
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работающие инвалиды должны получать социальную надбавку к пенсии

Малый бизнес создает в Ялуторовске новые рабочие места

Губернатор поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли Тюменской области с праздником

Политика

Путин заявил о важности общенационального согласия в России

Тюменская делегация принимает участие в съезде "Единой России"

Российское образование должно быть одним из лучших в мире, заявил Путин

Экономика

Тюменский "Стеклотех" планирует закрепиться на рынке Средней Азии

Избран новый состав правления банка "ФК Открытие"

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для достойной жизни

Общество

Семья из Боровского отметила пятидесятилетие супружеской жизни

Самый большой городской каток открыли в Комсомольском сквере

24 декабря - события дня

Спорт

Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Тюменские мотоциклисты устроят гонки на льду

Тюменские биатлонисты вошли в рейтинг Союза биатлонистов России

Происшествия

В Германии эвакуировали рождественскую ярмарку из-за угрозы взрыва

В Ялуторовске полицейские задержали мужчину с "солью"

В Тюмени на мелкой взятке попался водитель
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+