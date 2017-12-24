Семья из Боровского отметила пятидесятилетие супружеской жизни

Фото ИА "Тюменская линия"

Церемония вручения памятной медали и благодарственного письма губернатора Тюменской области в связи с юбилейной датой – 50-летием супружеской жизни семейной паре Сторожевых состоялась в управлении ЗАГС по Тюменскому району.

Николай Павлович и Валентина Георгиевна из поселка Боровский всю свою жизнь они провели рядом, никогда не расставались. Вместе воспитали троих сыновей, 8 внуков, растят 3 правнуков.

"В том, что ваши дети успешны – ваша большая и очень важная заслуга перед обществом. Мир держится на семье, в ней черпают силы и дети, и взрослые. Семья – вечная ценность, которая с веками не теряет своей силы и значимости, продолжая оставаться источником вдохновения, роста и движения вперед. Крепка семейными узами ваша пара, но не только в них ваша сила. Приятно говорить, что кроме заботы друг о друге, вы всю свою жизнь стараетесь быть полезными для людей", - отметила глава района Светлана Иванова, поздравляя их.

Валентина Георгиевна с 2009 по 2011 годы руководила Советом ветеранов поселка Боровский, с 2013 года пвозглавляет первичную организацию Всероссийского общества инвалидов п. Боровский. За эту большую и ответственную общественную работу ей многие говорят особое спасибо.

У обоих супругов есть много увлечений, есть хобби, которые украшают их жизнь. Николай Павлович - заядлый рыбак и охотник, Валентина Георгиевна увлекается вышивкой, вязанием и цветоводством, пишет "АиФ-Тюмень".