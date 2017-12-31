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Тюменские голубеводы повезут на общероссийскую выставку лучших марафонцев

13:01 31 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские голубеводы повезут на общероссийскую выставку лучших марафонцев

Тюменские голубеводы примут участие в общероссийской выставке спортивных голубей, которая состоится 19-20 января 2018 года в городе Балашиха Московской области. Об этом корр. "Тюменской линии" рассказал главный судья национального чемпионата, тюменец Анатолий Шишкевич.

"Тюменские голубеводы в спортивном сезоне 2017 года показали очень неплохие результаты на всероссийских соревнованиях, - отметил он, - Юрий Буршталер стал двукратным чемпионом России. Его голуби показали лучшие результаты сразу в двух категориях – марафонских дистанциях для взрослых и молодых голубей. Еще два наших спортсмена Игорь Бешенцев и Игорь Пономарев стали третьими на этих дистанциях".

Минувший сезон, по словам Анатолия Шишкевича, был насыщенным для членов тюменского областного "Союза любителей почтовых голубей". Они провели 10 выпусков взрослых голубей, которые в сумме преодолели за сезон 4 тысячи 284 км, и три дистанции для голубей 2017 года рождения, успевших показать хорошие скорости, преодолев почти тысячу километров.

В ноябре тюменские голубеводы-спортсмены приняли участие в региональной выставке спортивных голубей Копейске.

Впервые в истории спортивного голубеводства Урало-Сибирского региона в Копейске проводилось судейство голубей в классе "Стандарт". Председателем судейской комиссии выбрали тюменского голубевода Вячеслава Бирюкова, который прошел обучение на мастер-классе у судей FCI (Federation Colombophile Internationale) Ульриха Фрай Зулауф (Австрия) и Клаудио Дебернарди (Италия).

"Несколько человек в России получили сертификаты и являются судьями международного класса по классу "Стандарт". – пояснил Анатолий Шишкевич, - Эти люди сейчас обучают других людей и готовят судейскую коллегию".

В классе "Стандарт" на выставки в Копейске голуби тюменских спортсменов Анатолия Шишкевича и Александра Морозова так же стали призерами.

28 ноября тюменцы приняли участие в международном форуме голубеводов- спортсменов Омске, где обсудили перспективы развития спортивного голубеводства в регионах, мероприятия по популяризации спортивного голубеводства и вовлечение новых голубеводов в соревнования спортивных голубей.

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Тюменские голубеводы повезут на общероссийскую выставку лучших марафонцев
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