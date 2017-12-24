В Тюменском районе подвели итоги деятельности муниципальных советов предпринимателей

Фото из группы ФНС России в социальной сети

Советы по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики созданы в 18 муниципальных образованиях Тюменского района. Сто тридцать предпринимателей принимают участие в их работе.

Среди вопросов, которые обсуждались в течение года непосредственно на муниципальных советах - изменения в законодательстве, виды государственной поддержки инвестиционной деятельности и сопровождение инвесторов и другие.

Кроме этого, проходили презентации бизнес-планов потенциальных инвесторов, рассматривались проблемные вопросы, поступающие от предпринимателей и инвесторов, пишет "КП-Тюмень".