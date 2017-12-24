Итоги проекта "Битва VJ-ев: Политическая кухня" подвели в Тюмени

фото: moi-portal.ru

Состоялся заключительный эфир проекта "Битва VJ-ев: Политическая кухня". Участники – это студенты, прошедшие кастинг, которые пробовали себя в роли политиков: проводили прием граждан в общественной приемной, общались с избирателями, публично выступали на заседании Тюменской областной думы.

Среди активностей для участников также были организованы мастер-классы по публичным выступлениям и созданию официально-деловых писем будут чередоваться с заданиями, где участникам нужно было взаимодействовать со СМИ и населением.

На прошлой неделе финалисты проекта посетили с экскурсией региональные отделения двух политических партий: "ЛДПР" и "Справедливая Россия". После того, как участники узнали об особенностях и порядках приёма, граждан им предстояла провести приём лично. В роли граждан с проблемными вопросами выступили друзья финалистов. Им предстояло посетить приёмы соперников своего кандидата.

В прямом эфире каждому участнику финального этапа предстояло подготовить предвыборную речь. Рассказать зрителям эфира о своём проектном пути, о том, как справлялись с заданиями и почему именно они должны стать победителем "Политической кухни".

Также финалисты должны были анонсировать свой проект или законодательную инициативу, которую представили бы на очной защите проектов для вступления в Общественную молодежную палату IV созыва, пишет "Мой портал".

Оценивали проведения приемов и предвыборную речь эксперты проекта:

заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин.

Все финалисты достойно справились с заключительными заданиями и доказали своё право на место в политической кухне. В каждой битве есть победитель, в нашем проекте их оказалось два: Анастасия Крылова и Алексей Ларионов.

Напомним, проект создан при поддержке Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской областной Думе и moi-portal.ru.