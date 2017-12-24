Конкурс ярнбомбинга провели в тюменской школе

Фото: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Тюменские школьники освоили новое направление творчества. В школе №22 состоялся конкурс ярнбомбинга (уличного вязания).

Создание вязаных украшений для деревьев и элементов городских улиц - ново для Тюмени.

"Совместный детско-взрослый проект мы придумали ко дню рождения нашей школы, которой в этом году исполнилось 47 лет", - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Ряполова.

Сейчас жюри в составе заместителя директора, учителя и библиотекаря выбирают самое красивое дерево, пишет "Тюменская область сегодня".