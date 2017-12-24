Библиотеки города ждут тюменцев в новогодние каникулы

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Централизованная городская библиотечная система приглашает в предновогодние дни и в новогодние праздники посетить тюменские библиотеки. Список праздничных мероприятий уже опубликован на сайте ЦГБС.

26 декабря в Центральной городской библиотеке пройдет развлекательная программа "Забавы у новогодней елки", где работники учреждения помогут горожанам вспомнить новогодние традиции и устроят зимние соревнования.

Сотрудники библиотеки №8 расскажут в этот же день, где живет Дед Мороз, и познакомят гостей с новогодними традициями народов мира. Встретиться с Метелицей тюменцы смогут, посетив игровую программу в библиотеке №7.

Настоящий АРТ-перфоманс предлагает библиотека №4 с 1 по 15 января. Тюменцам предлагают раскрасить гигантскую картину "Новогодние каникулы любимых героев".

21 января в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина состоится семейная арт-встреча "Музыкальные узоры Рождества", где работники ЦГБС под музыкальное сопровождение расскажут гостям о сказках, хороводах и обрядовых песнях, пишет "Вслух.ру".