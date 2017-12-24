Тренерский штаб сборной России по биатлону выбрал четырех тюменцев для участия в новогодних сборах

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Четверо тюменцев примут участие в новогодних сборах сборной России по биатлону. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в состав женской сборной попали тюменки Виктория Сливко и Ирина Старых, а также Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен.

В мужской состав, помимо тюменцев Александра Логинова и Евгения Гараничева, попали Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Алексей Волков и Матвей Елисеев.

Мужская сборная проведет сборы в немецком Рупольдинге, а женская - в словенской Поклюке. Кроме того, Алексей Волков и Екатерина Юрлова-Перхт примут участие в Рождественской гонке, которая состоится 28 декабря в Гельзеркирхене.

Напомним, что следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе с 4 по 7 января, пишет "Вслух.ру".