Заводоуковские школьники поборолись за Кубок CTF

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Заводоуковские школьники приняли участие в соревнованиях в "Сколково" В Инновационном центре прошли командные соревнования по компьютерной безопасности в формате CTF.

В финал всероссийского проекта кубок CTF вышли команды-победители региональных отборочных соревнований всех уровней – как школьные, так и студенческие дружины средних учебных заведений, пишет "Тюменская область сегодня".

Среди них и оказалась команда "Ishnu-dal-dieb" из заводоуковской школы № 2, ученики которой были приглашены на Кубок как начинающие, но уже достигшие определенных успехов.

"Впервые в истории российского СTF-движения было проведено соревнование такого уровня. В Кубке CTF приняли участие двадцать лучших команд России, семнадцать из которых были студенческими и только три – школьными. Наши ребята показали достойный результат", – рассказала учитель информатики и наставник команды Татьяна Языкова.