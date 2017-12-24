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Навальный не получил поддержки от тюменцев

16:46 24 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото из социальных сетей

Кампания по выдвижение Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России от Тюмени провалилась. На площади около городской администрации, где сторонники политика собирали подписи, было гораздо меньше людей, чем отрапортовали организаторы инициативной группы, пишет "Мегатюмень".

Напомним, что в течение прошлой недели в социальных сетях, а также на канале Ютуб транслировалось обращение Навального, где он обращается к гражданам и сообщает о своем желании баллотироваться от Тюмени.

Организаторы настоятельно просили жителей Тюмени привести на встречу побольше народа. И, как они сами признались, не имеет значения даже возраст потенциальных участников встречи. Будь то совершеннолетние, школьники или детсадовцы. Главное, чтобы на площади собралось не менее пятисот человек. В противном случае, ЦИК признает собрание несостоявшимся.

"Возьмите с собой кого-нибудь еще. Мы уверены, среди ваших знакомых обязательно найдется хотя бы один человек, готовый поддержать честные выборы", -  отмечено в заявлении представителя тюменской инициативной группы по выдвижению Алексея Навального.

На сбор подписей за выдвижение главного на сегодняшний день оппозиционера страны в президенты России, по словам инициативной группы поддержки Навального, пришли около 600 участников.

Однако тюменцы, ставшие очевидцами происходившего, рассказали, как это было на самом деле:

"На митинге заявили, что пришли 600 человек. СМИ пишут, что было 700 человек. На самом деле не больше 300 с учетом зевак и журналистов", - поделился в своем телеграм-канале горожанин.

Пользователи сети, которые следят за развитием событий, также отметили, что на мероприятии собралось не очень много людей.

"Странно. Мало как-то людей. У школьников выходной ведь", - отметил Андрей.

"Где пятьсот, там – пара сотен. Опять молодых насобирали. Жалко людей", - высказал свое мнение Владимир.

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