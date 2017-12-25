26 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова "Итоги 2017 года и перспективы на 2018 год. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Право на получение социальной пенсии с 2018 года".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги работы агентства инфраструктурного развития Тюменской области и тюменского технопарка в 2017 году".

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция по итогам работы Торгово-промышленной палаты Тюменской области за 2017 год.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском техникуме индустрии и питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63, корпус 2) начнется торжественная церемония открытия проекта "Наставники: не рядом, а вместе!".

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63, амфитеатр) начнется лекция "Тобольский период семьи Императора Николая II". Видеотрансляция лекции пройдет также в Тобольске в администрации города.

В Тюмени в 16 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется торжественное закрытие Дней немецкой культуры в Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов во Дворце спорта "Рубин" (ул. Розы Люксембург, 12) начнется традиционный фестиваль по фигурному катанию на коньках "Новогодние фантазии".

В Тобольске в 12 часов в Тюремном замке Тобольского кремля начнется торжественное открытие выставки "Тобол": стоп-кадр!".

В Тобольске в 15 часов в Центре сибирско-татарской культуры (ул. Ершова, 30) начнется праздник "Лабиринт новогодних желаний".

В Тобольске в 16 часов на Красной площади Тобольского кремля начнется открытие главной городской елки.

В 24 часа на сайте totaldict.ru завершается голосование за столицу Тотального диктанта-2018.

Этот день в истории:

1771 - умер французский философ Клод Гельвеций.

1812 - остатки наполеоновской армии покинули пределы России. Окончилась первая Отечественная война.

1825 (14 декабря по старому стилю) - на Сенатской площади Санкт-Петербурга произошло первое в истории России вооруженное революционное выступление - восстание декабристов.

1848 - родился ученый-исследователь Сибири, представитель народнического движения Дмитрий Клеменц.

1890 - умер Генрих Шлиман, немецкий археолог-любитель, обнаруживший легендарную Трою.

1893 - родился Мао Цзедун, вождь китайской революции.

1933 - умер Анатолий Луначарский, нарком просвещения СССР до 1929 года.

1941 - войска Красной Армии освободили от немцев подмосковные города Нарофоминск и Белев. В этот же день началась Керченско-Феодосийская операция.

1943 - родился Валерий Приемыхов, актер, режиссер и киносценарист.

1949 - родился главный лирико-романтический актер позднего советского кино Михаил Боярский.

1991 - официально объявлено о прекращении существования СССР.

2000 - президент Владимир Путин подписал указ о гербе, гимне и флаге Российской Федерации.

2002 - открылось паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом.