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Стройность зависит от доходов женщины, считают ученые

17:28 25 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.factroom.ru

Доходы женщины напрямую влияют на ее телосложение, к такому выводу пришли американские ученые во время очередного исследования.

Как оказалось, женщины с высоким доходом гораздо реже страдают ожирением, нежели с низким, передает ИА "Версия"

Специалисты в течение шести лет проводили исследование по поводу того, в чем кроется секрет женской стройности. Как удалось выяснить ученым, стройность женщины напрямую зависит от ее доходов. Так, среди людей с высоким доходом ожирением страдают около 30% женщин, а с низким - более 45%.

Исследователи также отметили тот факт, что среди бедных мужчин ожирением страдают около 32%, а среди обеспеченных - более 38%.

Ученые пока не знают, с чем это связано, однако выдвигают теорию, что люди, которые не могут позволить себе здоровое питание, им приходится все чаще питаться фаст-фудом. Они не могут оплачивать занятия в спортзалах или фитнес-центрах, также они не могут найти время на занятия спортом. Именно поэтому чаще всего полные женщины встречаются среди низших слоев населения.

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