Погода последней недели уходящего года в Тюмени

tyumen-city.ru

Контрастная погода ожидает тюменцев в последнюю неделю уходящего года.

В первые дни недели циклоны будут закачивать сюда холодный воздух с севера Сибири, и после полудня -12...-13⁰. Но во второй половине периода юго-западные потоки принесут в регион атлантические воздушные массы, и потеплеет до -2…-6⁰, сообщает ФОБОС.

В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики обещают в Тюмени -16⁰.