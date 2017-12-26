27 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в от здания городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-тур, посвященный работе общественного транспорта Тюмени в 2018 году.

В Тюмени в 10 часов на аэродроме "Плеханово" (ул. Интернациональная, д. 181) начнется пресс-тур для журналистов, в рамках которого АО "ЮТэйр-Инжиниринг" представит шесть новых вертолетов Ми-8АМТ.

В Тюмени в 11 часов в отеле "Евразия" (Советская, 20, 3 этаж, зал "Европа") начнется пресс-завтрак, посвященный презентации туристического бренда Тюменской области.

В с. Ембаево Тюменского района в 11 часов в Центре культуры и досуга "Юность" (ул. Мусы Джалиля, 74) начнется презентация фильма "Салам алейкум, Сибирь!" об известном ембаевском купце Нигматулле хаджи Сейдукове-Кармышакове.

В Тобольске в 16 часов в ВСМЦ "Россияне" (7а мкр., стр.6а) начнется турнир по метанию ножей.

В Тобольске в школах города пройдут уроки мужества "Солдат, твой подвиг бессмертен", посвященные Дню Неизвестного Солдата.

Этот день в истории:

1076 - умер великий князь киевский Святослав II.

1825 - от раны умер генерал-губернатор Петербурга, герой Отечественной войны 1812 года, сподвижник Суворова и Кутузова граф Михаил Милорадович.

1917 - декретом ВЦИК в Советской России были национализированы все банки.

1925 - в ночь на 28 декабря в номере ленинградской гостиницы "Англетер" покончил с собой поэт Сергей Есенин.

1932 - в СССР введена паспортная система.

1934 - родился Николай Сличенко, певец и актер, исполнитель цыганских песен и романсов.

1938 - в пересыльном лагере ГУЛАГа Вторая Речка под Владивостоком умер от паралича сердца (по официальной версии) Осип Мандельштам.

1938 - в Советском Союзе учреждена высшая награда за трудовые подвиги - звание Героя Социалистического Труда.

1941 - Дмитрий Шостакович завершил работу над партитурой Седьмой (Ленинградской) симфонии.

1948 - родился французский актер Жерар Депардье.

1971 - родился киноактер Сергей Бодров-младший.

2002 - в Грозном взорвано здание Совета Министров Чечни. Погибли более 60 человек.