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На перекрестках с Червишевским трактом отключат светофоры

08:59 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Отключение светофоров. Фото img.pravda.ru

Светофоры отключат из-за плановых работ на сетях электроснабжения в Тюмени 27 декабря с 13 до 17 часов.

Как сообщает Тюменьгортранс, светофоры не будут работать на пересечении улиц Червишевский тракт и Тимирязева; Николая Чаплина и Демьяна Бедного; Пархоменко и Червишевский тракт.

Водителей просятм принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.

 

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Теги: отключение светофоров

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