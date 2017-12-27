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28 декабря - события дня

17:54 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги работы тюменского отделения ОНФ в 2017 году. Основные задачи, поставленные на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта "Россия, устремленная в будущее".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется Елка главы Тюменского района для одаренных детей.

В Тюмени в 17 часов 30 минут начнется пресс-тур в экопарк "Затюменский", посвященный запуску освещенной лыжной трассы.

Этот день в истории:

1065 - близ Лондона основано Вестминстерское аббатство - место коронации английских монархов.

1895 - в Париже состоялся первый в мировой истории публичный киносеанс.

1897 - родился советский полководец Иван Конев.

1903 - родился кинорежиссер Михаил Калатозов.

1908 - чудовищное землетрясение полностью разрушило Мессину на Сицилии.

1908 - родился Евгений Вучетич, советский скульптор.

1937 - умер от опухоли мозга французский композитор Морис Равель.

1945 - умер американский писатель и публицист Теодор Драйзер.

1973 - во Франции опубликована книга Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

1979 - в Москве вступил в строй самый крупный в мире крытый велотрек в Крылатском.

1984 - умер физик, академик Исаак Кикоин.

2002 - Россия передала Грузии двух террористов, подозреваемых в покушении на президента Шеварднадзе. 

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