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29 декабря - события дня

17:54 28 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

В Тюмени в 17 часов в сквере Казачьи Луга начнется открытие новогодней елки микрорайона Тура.   

В Тюмени в 19 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется музыкальный вечер "Карнавальная ночь".

Этот день в истории:

1709 - у императора Петра I появилась дочь - будущая императрица Елизавета Петровна.

1775 - родился зодчий Карл Росси.

1916 - заговорщики убили фаворита царской семьи Григория Распутина.

1926 - на швейцарском курорте Вальмоне умер от лейкемии австрийский поэт Райнер Мария Рильке.

1943 - советские войска освободили город Коростень на Украине.

1944 - войска Красной армии ворвались в Будапешт и развернули в городе уличные бои.

1964 - родился артист эстрады, пародист Михаил Грушевский.

1971 - из Союза писателей СССР исключен писатель-диссидент Виктор Некрасов.

1973 - в Минусинске пущена в строй перчаточная фабрика.

1976 - в городе Набережные Челны вступил в строй Камский автомобильный завод (КамАЗ).

1986 - в Париже умер от рака Андрей Тарковский, выдающийся российский кинорежиссер.

1987 - умерла актриса Янина Жеймо.

1993 - умер актер Фрунзе Мкртчян.

1999 - в автокатастрофе погиб тренер сборной Узбекистана по футболу Махмуд Рахимов.

2007 - открылась 174 станция Московского метрополитена "Сретенский бульвар".

2013 - произошел взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде.

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