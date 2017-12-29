up

29.12.2017 пятница

USD 57,6291

EUR 68,7861

В Тюмени -12..-14 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

30 декабря - события дня

18:00 29 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34, концертный зал им. Ю. Гуляева) начнется музыкальный вечер "Карнавальная ночь".

В Тюмени в 10 часов в СК "Дворец спорта" начнется новогодний турнир по хоккею среди команд ветеранов хоккея.

Этот день в истории:

1806 - Турция объявила войну России, стремясь вернуть утраченные территории в северном Причерноморье. Война длилась до 1812 года и завершилась за несколько дней до вторжения в Россию Наполеона.

1865 - родился английский писатель и поэт Джозеф Редьярд Киплинг, лауреат Нобелевской премии 1907 года.

1904 - родился Дмитрий Кабалевский, советский композитор, профессор Московской консерватории.

1905 - родился Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев), родоначальник отечественной литературы абсурда.

1922 - на I Всесоюзном съезде Советов была принята Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Первоначально в его состав вошли четыре союзные республики – РСФСР, УССР, БССР и Закавказская Федерация.

1941 - войска Красной Армии отбили у немцев города Керчь, Феодосию и Калугу.

1944 - умер французский писатель, нобелевский лауреат Ромен Роллан.

1980 - в этот день вступил в строй один из самых мощных надводных кораблей отечественного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров". Сейчас он называется "Адмирал Ушаков".

1988 - умер русский писатель Юлий Даниэль, один из зачинателей диссидентского движения в СССР.

1993 - поступило известие о гибели грузинского экс-президента Звиада Гамсахурдия.

1999 - в Лондоне душевнобольной напал с ножом на бывшего участника группы "Битлз" Джорджа Харрисона и ранил его.

2002 - на судебном процессе в Ашхабаде организатор покушения на президента Туркменистана Борис Шихмурадов приговорен к пожизненному заключению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

19:37 Социальные педагоги и психологи обменялись опытом на базе центра профилактики и реабилитации
19:18 В Исетском районе продолжают оборудовать места для отдыха водителей
18:02 Программа персонифицированного финансирования допобразования открывает новые возможности перед детьми и их родителями
18:00 30 декабря - события дня
17:52 Гостей "Дома Пионеров" ждет насыщенная программа в новогодние каникулы
17:39 Банк "Открытие" выпустил карту для автолюбителей на базе платежной системы "МИР"
17:26 Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров вокзала Тюмени
17:13 Прокуроры проверят более полутора тысяч тюменских предпринимателей
17:03 Ели и сосны взяли под особую охрану
17:00 Тюменские поисковики в 2017 году установили судьбы пятнадцати солдат
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Восемьсот семьдесят детей получили помощь от благотворительного проекта "Ключ к жизни"

Губернатор поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области с праздником

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета

Политика

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Андрей Потапов: материально-техническая база школы Водник требует усовершенствования

Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента

Экономика

Банк "Открытие" выпустил карту для автолюбителей на базе платежной системы "МИР"

ВТБ Капитал стал лучшим оператором на рынке валютных инструментов по версии журнала Global Finance

Тюменские энергетики получили награды за добросовестный труд

Общество

Социальные педагоги и психологи обменялись опытом на базе центра профилактики и реабилитации

В Исетском районе продолжают оборудовать места для отдыха водителей

Программа персонифицированного финансирования допобразования открывает новые возможности перед детьми и их родителями

Спорт

Кубок кристальной трезвости разыграют в Сургуте в первый день нового года

В Затюменском парке кататься на лыжах можно допоздна

Спортивный подарок получат тюменские школьники от клуба "Мастер"

Происшествия

Жители Ярково проигрывали деньги в нелегальном казино

На дорогах региона из-за невнимательности водителей пострадали люди

Тюменские спасатели помогли замерзающим вахтовикам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+