30 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34, концертный зал им. Ю. Гуляева) начнется музыкальный вечер "Карнавальная ночь".

В Тюмени в 10 часов в СК "Дворец спорта" начнется новогодний турнир по хоккею среди команд ветеранов хоккея.

Этот день в истории:

1806 - Турция объявила войну России, стремясь вернуть утраченные территории в северном Причерноморье. Война длилась до 1812 года и завершилась за несколько дней до вторжения в Россию Наполеона.

1865 - родился английский писатель и поэт Джозеф Редьярд Киплинг, лауреат Нобелевской премии 1907 года.

1904 - родился Дмитрий Кабалевский, советский композитор, профессор Московской консерватории.

1905 - родился Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев), родоначальник отечественной литературы абсурда.

1922 - на I Всесоюзном съезде Советов была принята Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Первоначально в его состав вошли четыре союзные республики – РСФСР, УССР, БССР и Закавказская Федерация.

1941 - войска Красной Армии отбили у немцев города Керчь, Феодосию и Калугу.

1944 - умер французский писатель, нобелевский лауреат Ромен Роллан.

1980 - в этот день вступил в строй один из самых мощных надводных кораблей отечественного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров". Сейчас он называется "Адмирал Ушаков".

1988 - умер русский писатель Юлий Даниэль, один из зачинателей диссидентского движения в СССР.

1993 - поступило известие о гибели грузинского экс-президента Звиада Гамсахурдия.

1999 - в Лондоне душевнобольной напал с ножом на бывшего участника группы "Битлз" Джорджа Харрисона и ранил его.

2002 - на судебном процессе в Ашхабаде организатор покушения на президента Туркменистана Борис Шихмурадов приговорен к пожизненному заключению.