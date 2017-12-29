"Мы-потомки героев": студенты рассказывают школьникам о великих земляках

фото из официальной группы ВК «Мы-потомки героев»

Студенты колледжа транспортных технологий и сервиса рассказали школьникам о героях Великой Отечественной войны и о тех, кто посвятил свою жизнь Родине.

Члены историко-краеведческого отряда "Возрождение" вспомнили выпускников колледжа: Анатолия Яковлева, погибшего на острове Даманский в 1969 году, минера Вячеслава Голышева, героически погибшего в Афганистане, шестерых юношей (Андрей Мухаев, Юрий Крысько, Максим Брюхов, Ян Ядохин, Дмитрий Яник, Анатолий Мохирев), не вернувшихся с Чеченской войны на Северном Кавказе.

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