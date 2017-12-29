Социальные педагоги и психологи обменялись опытом на базе центра профилактики и реабилитации

Фото департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском областном центре профилактики и реабилитации состоялся День открытых дверей. Специалисты, работающие с трудными подростками Нижнетавдинского, Исетского районов, Ялуторовска наладили деловые связи и обменялись опытом, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Для гостей была организована презентации основных направлений работы: проекта реабилитации наркозависимых и алкозависимых граждан "Феникс" и проекта реабилитации подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ "Ступени".

Большой интерес вызвали практические занятиях с участниками этих проектов. Например, мастер класс "Психологическое айкидо", с помощью которого учат подопечных налаживать общение и избегать конфликтов, а также лекция из цикла программы лечения зависимостей "12 шагов".